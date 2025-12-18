В Иркутске стали регулярно проводить панихиды по землякам, павшим на СВО

В храме Александра Невского в Иркутске теперь будут регулярно проходить панихиды по землякам, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщили в мэрии.
Эта традиция была учреждена по инициативе волонтёрской группы «Феникс», которая передала настоятелю поименные списки погибших воинов. Ранее в храме по субботам поминали в основном родных и близких прихожан.
Первая общая панихида уже состоялась. В ней приняли участие родственники погибших, волонтёры, актёры Иркутского театра народной драмы и прихожане.
«Христос Спаситель сказал, что нет больше любви, если кто душу свою положит за други своя. Воины выполнили свой долг, они в Царствии Небесном. Теперь мы должны молиться, чтобы у них там всё было хорошо», — отметил в своём обращении настоятель храма, протоиерей Марк Косолапов.
Собравшиеся выразили общее мнение, что молитва объединяет народ, особенно в трудные времена, и помогает сохранить память о каждом герое.
Помимо молитвенной памяти, в планах — создание вблизи храма нового религиозного объекта и аллеи памяти воинов-защитников Отечества, которые будут возведены на пожертвования горожан.
Ранее в Иркутске открыли мемориальную доску в честь павшего героя СВО.