В Иркутске стали регулярно проводить панихиды по землякам, павшим на СВО

«Христос Спаситель сказал, что нет больше любви, если кто душу свою положит за други своя. Воины выполнили свой долг, они в Царствии Небесном. Теперь мы должны молиться, чтобы у них там всё было хорошо», — отметил в своём обращении настоятель храма, протоиерей Марк Косолапов.