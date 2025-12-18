«Ещё полгода после съёмок я ходил рыжим»

— Если честно, «Оно» я не смотрел, так что с Пеннивайзом у меня ассоциаций не было. И специально с костюмерами мы это не обсуждали. Но если представить, что Арлекину лет 40 или 50 и это был бы мрачный взрослый фильм, то, наверное, какие-то сходства по судьбе могли бы появиться. У нас всё-таки детское кино. Да, это новое видение режиссера — в гриме, костюме, подаче, но задачи показать персонажа как глубоко разрушенного, опасного человека не было.