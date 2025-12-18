Ричмонд
В Перми продают красную икру по цене проезда в автобусе

Предприниматели Перми начали продавать красную икру по цене от 65 рублей за банку. Речь идет о структурированном и восстановленном новогоднем деликатесе. Информация о ценах опубликована на сайте бесплатных объявлений.

Банку восстановленной икры можно купить дешевле 100 рублей.

«Продается структурированная и восстановленная красная икра щуки, чавычи, форели, нерки, кеты, палтуса. Стоимость — 65 рублей за банку при покупке от 108 банок», — пишет продавец.

Стоимость икры можно сравнить с проездом на общественном транспорте Перми. В декабре 2025 года билет на автобус и трамвай при оплате в мобильном приложении стоит без пересадок 40 рублей, а с пересадками — 60 рублей.

Другие продавцы предлагают купить восстановленную красную икру в банках весом 140 граммов за 90−150 рублей. Такая цена действует только при заказе одной и более коробок.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми снизились цены на красную икру. В супермаркетах банки весом 90−95 граммов продают на 16% дешевле, чем в декабре прошлого года.