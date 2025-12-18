Названа дата грандиозного ледового гала-шоу на главном катке Екатеринбурга

Яркое шоу на катке перенесли на январь.
Грандиозное шоу, которое должно было пройти в начале декабря на «Катке на площади», будет ждать екатеринбуржцев в конце января. Об этом URA.RU рассказали организаторы.
«Гала-шоу состоится в январе или феврале. Предположительно 30 января», — поделились представители проекта.
Ранее из ‑за аномально теплой погоды в Екатеринбурге перенесли открытие «Катка на площади», из ‑за чего сорвалось и декабрьское гала-шоу с участием Евгении Медведевой, Елизаветы Туктамышевой, Софьи Самодуровой и Алексея Ягудина. Организаторы поясняли, что фигуристы не могут постоянно менять график из ‑за Чемпионата России по фигурному катанию, поэтому обещали перенести выступление на один из дней работы катка.
Площадку же запустят 21 декабря. В этот день посетителей ждут выступления групп, мастер-классы и аниматоры.