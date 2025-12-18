Названа дата грандиозного ледового гала-шоу на главном катке Екатеринбурга

Ранее из ‑за аномально теплой погоды в Екатеринбурге перенесли открытие «Катка на площади», из ‑за чего сорвалось и декабрьское гала-шоу с участием Евгении Медведевой, Елизаветы Туктамышевой, Софьи Самодуровой и Алексея Ягудина. Организаторы поясняли, что фигуристы не могут постоянно менять график из ‑за Чемпионата России по фигурному катанию, поэтому обещали перенести выступление на один из дней работы катка.