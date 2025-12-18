Жители Волгограда жалуются на плохие товары, связь и условия жизни

В ноябре на горячую линию Роспотребнадзора по Волгоградской области поступило 125 обращений от жителей региона. Анализ жалоб показал, что больше всего людей волнуют вопросы защиты прав потребителей и санитарная обстановка, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.
Самой частой причиной для звонка стали нарушения в сфере торговли. Почти половина всех обращений (55) касалась прав потребителей. Из них 40 жалоб были связаны с покупкой некачественных непродовольственных товаров. Также волгоградцы сообщали о проблемах с услугами связи (9 обращений) и ЖКХ (3 обращения).
На втором месте оказались вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия — 33 звонка. Главной темой стали плохие условия проживания в квартирах и домах, на это пожаловались 20 человек. Кроме того, жители обращали внимание на качество продуктов, питьевой воды и состояние территорий.
Специалисты ведомства проконсультировали всех обратившихся. При этом 37 граждан позвонили с вопросами, которые не входят в компетенцию Роспотребнадзора. Им объяснили, в какие органы власти следует направить свои жалобы.
Если ваши права нарушили, вы можете обратиться за консультацией по телефонам:
Горячая линия Управления:
Единый консультационный центр: 8−800−555−49−43.