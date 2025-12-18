Ричмонд
Преступники заплатят 1,3 миллиона за вызов борта санавиации в Иркутской области

В 2024 году из-за преступления, которое они совершили, пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутской области должны заплатить за спасение людей вертолетом. По решению суда с них взыщут более 1,3 миллиона рублей, которые государство потратило на вылет санитарной авиации. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— В 2024 году из-за преступления, которое они совершили, пострадали два человека. Для срочной доставки в больницу пришлось вызывать медицинский вертолет из села Верхняя Гутара в Нижнеудинск, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Транспортная прокуратура подала в суд, чтобы виновные возместили расходы. Суд согласился с прокурором и обязал их полностью вернуть всю сумму. Сейчас правоохранители следят, чтобы приговор исполнили.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд взыскал с организаторов подпольного казино в Иркутске 194 млн рублей.