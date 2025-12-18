Преступники заплатят 1,3 миллиона за вызов борта санавиации в Иркутской области

Жители Иркутской области должны заплатить за спасение людей вертолетом. По решению суда с них взыщут более 1,3 миллиона рублей, которые государство потратило на вылет санитарной авиации. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.