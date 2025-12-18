Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер Лерчек не приедет на очередное заседание суда: в чем причина

Блогер Лерчек не приедет на заседание суда из-за недомогания.

Источник: Комсомольская правда

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не сможет присутствовать на очередном судебном заседании из-за проблем со здоровьем. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.

Защита направила в Мосгорсуд ходатайство о рассмотрении апелляции без участия самой Чекалиной. Адвокат пояснил, что недомогание связано с беременностью его подзащитной.

В своем обращении защита вновь настаивает на смягчении меры пресечения. Юристы просят заменить домашний арест на запрет определенных действий, например, покидать жилище в ночное время.

Ранее в суде Валерия Чекалина сообщила об аресте своих банковских счетов. По ее данным, общая сумма ареста с учетом пеней превышает 100 миллионов рублей.

В ходе предыдущих заседаний блогер не признала вину по делу о выводе средств за рубеж. Она заявляла, что самого факта преступления не было, а обвинение не предоставило понятных доказательств.