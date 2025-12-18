Как мошенникам удалось убедить Долину продать квартиру: вот что они использовали

Мошенникам удалось убедить певицу Ларису Долину продать квартиру, воспользовавшись особенностями ее образа мышления и личностными чертами. Об этом сказано в материалах дела Верховного суда.
В тексте определения суда также сказано, что сделку совершили в период, когда певица находилась в состоянии психического расстройства, что сыграло ключевую роль в действиях злоумышленников.
Ранее в деле Ларисы Долиной и Полины Лурье, решенном Верховным судом в пользу покупательницы, участвовали дропперы, через которых мошенники вывели миллионы со счетов певицы. В ходе расследования выявили десять таких человек в разных регионах РФ. Сайт KP.RU рассказал, почему при такой схеме простые россияне оказались должны певице больше 67 млн рублей.