В Волгограде подстанциям скорой помощи передали 100 новых машин

Новую партию машин скорой помощи, купленную на условиях лизинга, получила Волгоградская область. 100 новых неотложек 18 декабря 2025 года передали в подстанции скорой помощи. Новенькие реанимобили, которые только сошли с завода, осмотрел губернатор Андрей Бочаров. С начала 2014 года региону удалось сократить число изношенных машин с 50% до 13%.