В Волгограде подстанциям скорой помощи передали 100 новых машин

Скорые и реанимобили начнут ездить на вызовы уже в начале 2026 года.

Источник: Администрация Волгоградской области

Новую партию машин скорой помощи, купленную на условиях лизинга, получила Волгоградская область. 100 новых неотложек 18 декабря 2025 года передали в подстанции скорой помощи. Новенькие реанимобили, которые только сошли с завода, осмотрел губернатор Андрей Бочаров. С начала 2014 года региону удалось сократить число изношенных машин с 50% до 13%.

8 машин в этой партии — реанимобили класса С для наиболее сложных случаев, 92 машины скорые класса B, для экстренной помощи и транспортировки пациентов средней тяжести. Все машины укомплектованы современным медицинским оборудованием. Это позволит улучшить качество оказания медицинской помощи в Волгоградской области.