Сайт Верховного суда лег из-за 2 млн посетителей после публикации дела Долиной

В 2024 году народная артистка России Лариса Долина продала принадлежащую ей квартиру в районе Хамовники за 112 млн рублей в пользу матери-одиночки Полины Лурье. Как выяснилось впоследствии, полученные от сделки средства были переданы мошенникам. В марте 2025 года суд вынес решение о возвращении спорной квартиры Долиной, при этом на нее не было возложено обязательство компенсировать Лурье уплаченную стоимость недвижимости.