Сайт Верховного суда лег из-за 2 млн посетителей после публикации дела Долиной

Сайт перестал функционировать из‑за наплыва порядка двух млн пользователей.
Сайт Верховного Суда России «лег» после публикации определения по делу певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье. Ранее суд сообщил о публикации полного текста определения по делу в официальном telegram-канале.
«Верховный Суд России опубликовал полный текст вынесенного определения по делу Долиной — Лурье», — говорится в сообщении. В посте указано, что размещен полный текст судебного акта, а также приведена прямая ссылка на документ в формате PDF в личном кабинете судебной практики Верховного суда. Однако после этого сайт фактически недоступен. В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что сайт перестал функционировать из ‑за наплыва порядка двух млн пользователей.
В 2024 году народная артистка России Лариса Долина продала принадлежащую ей квартиру в районе Хамовники за 112 млн рублей в пользу матери-одиночки Полины Лурье. Как выяснилось впоследствии, полученные от сделки средства были переданы мошенникам. В марте 2025 года суд вынес решение о возвращении спорной квартиры Долиной, при этом на нее не было возложено обязательство компенсировать Лурье уплаченную стоимость недвижимости.
В начале декабря Полина Лурье подала жалобу в Верховный суд РФ. Ее позицию в высшей судебной инстанции представляла адвокат Светлана Свириденко, которая настаивала на действительности договора купли-продажи и необходимости его полного восстановления. По итогам рассмотрения жалобы Верховный суд признал за Лурье право собственности на спорную квартиру. Вопрос о возможном выселении Ларисы Долиной назначен к рассмотрению на 25 декабря.
