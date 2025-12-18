Ричмонд
Сборная Узбекистана, вышедшая на ЧМ-2026, получит от ФИФА 10,5 миллиона долларов

Vaib.uz (Узбекистан. 18 декабря). Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила размеры выплат национальным командам, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. Даже если сборная Узбекистана не сможет выйти из группы, она гарантированно получит 10,5 миллиона долларов.

Источник: Vaib.Uz

Общий призовой фонд турнира составляет 727 миллионов долларов — это на 50% больше, чем было на ЧМ-2022 в Катаре. Из этой суммы непосредственно призовой фонд для команд составляет 655 миллионов долларов.

Победитель чемпионата мира 2026 года получит 50 миллионов долларов, финалист — 33 миллиона, бронзовые призеры — 29 миллионов, а команда, занявшая четвертое место, — 27 миллионов долларов.

Для команд, дошедших до четвертьфинала, предусмотрены выплаты в размере 19 миллионов долларов. Участники ⅛ финала получат по 15 миллионов, команды, вышедшие в 1/16 финала — по 11 миллионов долларов. Даже если команда остановится на групповом этапе, она получит 9 миллионов долларов.

Помимо этого, каждая сборная, прошедшая квалификацию, получает дополнительные 1,5 миллиона долларов на покрытие расходов по подготовке к турниру. Таким образом, минимальная сумма, которую гарантированно получит каждая команда — 10,5 миллиона долларов.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Турнир станет первым в истории, где будут участвовать 48 команд и состоится 104 матча. Открытие турнира состоится 11 июня в Мехико на легендарном стадионе «Ацтека», а финал пройдет 19 июля на «Метлайф Стэдиум» в американском штате Нью-Джерси.