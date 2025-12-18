Сборная Узбекистана, вышедшая на ЧМ-2026, получит от ФИФА 10,5 миллиона долларов

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Турнир станет первым в истории, где будут участвовать 48 команд и состоится 104 матча. Открытие турнира состоится 11 июня в Мехико на легендарном стадионе «Ацтека», а финал пройдет 19 июля на «Метлайф Стэдиум» в американском штате Нью-Джерси.