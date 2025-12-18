Ричмонд
В Ташкентской области задержан 15-летний подросток, который дома мастерил самодельную пиротехнику

Vaib.uz (Узбекистан. 18 декабря). В МВД рассказали об очередном показательном случае: если вы собираетесь купить петарды или фейерверки «с рук» на рынке — лучше десять раз подумайте.

Источник: Vaib.Uz

В Янгиюльском районе правоохранители задержали 15-летнего подростка, который устроил у себя дома настоящее подпольное производство пиротехники. Во время обыска были обнаружены 110 единиц самодельных пиротехнических изделий самых разных размеров и видов.

Сколько подобных «взрывных сюрпризов» ему уже удалось изготовить и реализовать — можно только догадываться.

Эксперты отмечают: покупка пиротехники с рук — всегда риск для вашей безопасности и здоровья. Самодельные изделия могут быть крайне опасными, ведь никто не контролирует их качество и состав.