В Узбекистане разработали стратегию для защиты детей от насилия — что предусмотрено

Основная цель стратегии — это создание безопасной и свободной от насилия среды для детей, раннее выявление детей, находящихся в группе риска, а также предоставление комплексной помощи детям, ставшим жертвами или свидетелями насилия.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Для создания безопасной среды и оказания комплексной помощи детям, ставшим жертвами насилия, в Узбекистане разработали стратегию на 2026−2030 годы по защите детей от всех форм насилия. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президенту страны была представлена информация о стратегии на 2026−2030 годы по защите детей от всех форм насилия.

Стратегия определила приоритетные направления по профилактике насилия в отношении детей, ранней работе с семьями и детьми из группы риска, а также оказанию детям и их семьям социальных, психологических, образовательных и правовых услуг.

Так в республике появятся малоформатные «открытые» центры работы с детьми, будут разработаны индивидуальные планы по каждому ребенку, а также приняты меры по обеспечению доступа к образованию и социальной интеграции детей.

Для усиления правовой защиты детей обозначены задачи:

гарантирование интересов ребенка в процессуальных действиях;

специальная подготовка специалистов, работающих с детьми;

укрепление межведомственного взаимодействия по вопросам защиты детства.

Кроме того, стратегия предусматривает:

расширение охвата социально уязвимых детей образованием;

развитие механизмов альтернативного размещения;

профориентацию и меры по социальной адаптации детей.

В работе с семьями определены отдельные задачи по снижению рисков насилия в отношении детей, поддержке родителей, организации психологической и социальной помощи.

Также будет сформирована единая электронная платформа в сфере социальной защиты детей и система учета и мониторинга случаев насилия в отношении детей.

Президент поручил ответственным ведомствам обеспечить системный подход в реализации намеченных задач в сфере защиты детей, а также держать под контролем исполнение обозначенных мер.