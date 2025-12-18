Выяснилось, какие болезни мигранты могут завезти в Россию

Эксперт отметил, что у каждого государства свой эпидемиологический профиль. Так, в странах Центральной Азии, по его оценке, уровень заболеваемости туберкулезом и гепатитами выше, чем в России. Кроме того, из-за сбоев в вакцинации в прошлые годы сохраняются риски появления кори и даже полиомиелита. Отдельное внимание Демин обратил на инфекции, передающиеся половым путем, где чаще всего фиксируются случаи сифилиса и ВИЧ.