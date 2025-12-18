Мошенники разработали схемы обхода закона о дропперах

Обычно переводы маскируются под криптовалютные транзакции, однако и за подобную деятельность предусмотрено уголовное наказание, даже если человек не передавал карту, а использовал её по указанию третьих лиц. Ключевым критерием является извлечение выгоды из преступных операций. Полиция активно выявляет подобные случаи, однако специалисты прогнозируют рост их числа.
Для защиты от вовлечения в мошеннические схемы эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к предложениям лёгкого заработка, всегда проверять назначение платежей и никогда не передавать банковские данные посторонним, даже знакомым.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой заявил, что в России более 2 млн человек участвуют в дропперстве, и количество дропов не уменьшается. По его словам, 30% дропов — граждане соседних стран, особенно из Средней Азии. К слову, в скандальное дело Ларисы Долиной тоже вовлечены дропперы.
