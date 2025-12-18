Ричмонд
Мошенники разработали схемы обхода закона о дропперах

Мошенники адаптировались к ужесточению закона о дропперах, внедрив новые схемы, в которых россияне, сами того не подозревая, помогают выводить преступные деньги, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DLBI. С июля 2025 года за передачу банковских карт или доступ к электронным кошелькам предусмотрена уголовная ответственность, поэтому теперь злоумышленники просят граждан самостоятельно проводить операции.

Источник: Life.ru

Обычно переводы маскируются под криптовалютные транзакции, однако и за подобную деятельность предусмотрено уголовное наказание, даже если человек не передавал карту, а использовал её по указанию третьих лиц. Ключевым критерием является извлечение выгоды из преступных операций. Полиция активно выявляет подобные случаи, однако специалисты прогнозируют рост их числа.

Для защиты от вовлечения в мошеннические схемы эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к предложениям лёгкого заработка, всегда проверять назначение платежей и никогда не передавать банковские данные посторонним, даже знакомым.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой заявил, что в России более 2 млн человек участвуют в дропперстве, и количество дропов не уменьшается. По его словам, 30% дропов — граждане соседних стран, особенно из Средней Азии. К слову, в скандальное дело Ларисы Долиной тоже вовлечены дропперы.

