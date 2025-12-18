Ричмонд
Мультфильм India Today с Путиным и Моди набрал более миллиона просмотров

Около 162 тысяч просмотров ролик с Путиным и Моди получил благодаря перепостам.

Анимационный ролик индийского телеканала India Today с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди собрал уже более 1,13 миллиона просмотров.

Основная часть просмотров пришлась на публикации телеканала на YouTube, где этот ролик просмотрели свыше 853 тысяч человек на основном канале и примерно 115 тысяч — на дополнительном.

Около 162 тысяч просмотров ролик получил благодаря перепостам, в том числе свыше 109 тысяч — во «ВКонтакте», более 33 тысяч — на Rutube, а также еще более 18 тысяч — на стороннем перепосте на YouTube.

Напомним, днем ранее, 17 декабря, опубликовали первые кадры мультфильма, в котором Путин, выполненный в анимационном стиле, стоит рядом с известными героями «Простоквашино». Ранее глава совета директоров студии Юлиана Слащева отметила, что такой мультик может стать инструментом «мягкой силы» для продвижения российской культуры за границу.

