Редкую гостью морянку впервые заметили в Саяно-Шушенском заповеднике

Морянка — небольшая нырковая утка с уникальным оперением и способностью нырять на глубину до 50 метров, добывая пищу со дна водоемов. Она гнездится в тундре и лесотундре вдоль арктического побережья Евразии и Северной Америки, прибрежных районах Гренландии, Исландии, и на многочисленных островах. На крайнем севере Сибири это сама многочисленная из уток, сообщили в пресс-службе Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»..