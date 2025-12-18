Редкую гостью морянку впервые заметили в Саяно-Шушенском заповеднике

Фото молодой самки сделали сотрудники отдела науки Объединенной дирекции во время плановой проверки фотоловушек в заливе Большие Уры.
«Мы подошли на лодке к берегу, и наше внимание привлекла небольшая утка с интересным окрасом», — делится впечатлениями участник экспедиции, автор фотографий.
Орнитолог Сергей Петров подтвердил, что документальных встреч с морянкой на территории заповедника ранее не было. Обычно этот вид встречается севернее, и лишь изредка пролетает через южные районы Сибири.
Морянка — небольшая нырковая утка с уникальным оперением и способностью нырять на глубину до 50 метров, добывая пищу со дна водоемов. Она гнездится в тундре и лесотундре вдоль арктического побережья Евразии и Северной Америки, прибрежных районах Гренландии, Исландии, и на многочисленных островах. На крайнем севере Сибири это сама многочисленная из уток, сообщили в пресс-службе Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»..