Редкую гостью морянку впервые заметили в Саяно-Шушенском заповеднике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Саяно-Шушенском заповеднике зафиксировали появление утки морянки.

Источник: Без источника

Фото молодой самки сделали сотрудники отдела науки Объединенной дирекции во время плановой проверки фотоловушек в заливе Большие Уры.

«Мы подошли на лодке к берегу, и наше внимание привлекла небольшая утка с интересным окрасом», — делится впечатлениями участник экспедиции, автор фотографий.

Орнитолог Сергей Петров подтвердил, что документальных встреч с морянкой на территории заповедника ранее не было. Обычно этот вид встречается севернее, и лишь изредка пролетает через южные районы Сибири.

Морянка — небольшая нырковая утка с уникальным оперением и способностью нырять на глубину до 50 метров, добывая пищу со дна водоемов. Она гнездится в тундре и лесотундре вдоль арктического побережья Евразии и Северной Америки, прибрежных районах Гренландии, Исландии, и на многочисленных островах. На крайнем севере Сибири это сама многочисленная из уток, сообщили в пресс-службе Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»..