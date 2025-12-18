Конкурс «Амурский хрусталь» стартует в Хабаровске

С завтрашнего дня в парке «Динамо» стартует 23-й городской конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь». На главной аллее парка будут в течение нескольких дней трудиться скульпторы, создавая из ледовых блоков изящные творения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Тематика в этом году сказочная. Конкурсанты изобразят персонажей отечественных сказок и мультфильмов. Ледовые блоки уже завезены в парк и ждут своего часа. Когда работы мастеров будут готовы, посетителям парка предстанет во всей красе целая аллея вымышленных персонажей.
Конкурсная комиссия будет строго оценивать представленные работы: баллы будут присуждаться за технику и мастерство обработки льда, степень законченности произведения, рациональное использование материала, оригинальность композиционного решения и общее впечатление от произведения, складывающееся у гостей парка. Победителей назовут в конце декабря 2025 года.
Ледовые скульптуры, сделанные в рамках конкурса «Амурский хрусталь», станут завещающим штрихом в новогоднем украшении парка «Динамо».