Психиатры подтвердили: Долина была не в себе при продаже квартиры за 112 млн

Верховный суд по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной установил, что в момент сделки артистка не могла понимать значение своих действий, поскольку находилась в состоянии, влияющем на её психическое состояние. Это подтверждается выводами комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, проведённой специалистами Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева в рамках уголовного дела о мошенничестве.