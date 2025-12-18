Психиатры подтвердили: Долина была не в себе при продаже квартиры за 112 млн

По мнению стороны защиты, мошенникам удалось убеждать Долину продать квартиру из-за особенностей её образа мышления и личностных черт, что сыграло ключевую роль в совершении сделки. В материалах дела отмечается, что экспертиза показала неспособность певицы в момент сделки осознавать значение своих действий, что стало основанием для признания сделки недействительной.
«…в момент продажи своей квартиры по указке мошенников она находилась в состоянии, когда была неспособна понимать значение своих действий», — указано в решении суда.
Напомним, после длительного скандала Верховный суд вынес вердикт по делу Долиной. Он признал Лурье хозяйкой спорной квартиры. Life.ru опубликовал полную версию вердикта ВС РФ. Позже стало известно, где будет жить Долина после выселения из квартиры.
