Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Екатеринбурга утвердила новый план платных парковок. Список

Администрация Екатеринбурга актуализировала список платных парковок в городе. Новый перечень появился на официальном сайте мэрии.

С новыми платными парковками станет удобнее всем: водителям, общественному транспорту и пешеходам.

Администрация Екатеринбурга актуализировала список платных парковок в городе. Новый перечень появился на официальном сайте мэрии.

Судя по опубликованному приложению к Постановлению администрации Екатеринбурга от 17 декабря, в городе с 1 января 2026 года появится много новых парковок. Они расположатся на 105 отрезках городских дорог.

Ранее мэр Алексей Орлов анонсировал, что в Екатеринбурге станет больше платных парковочных мест. Он говорил, что площадь расширят примерно на 254 машиноместа.

«Когда машины брошены где попало и стоят беспорядочно, снег не убрать, дороги не почистить. Платная парковка — это неизбежность, особенно в центре города», — говорил глава.

В городе станет больше полатных парковок Многие появится в центре Работа ведется в рамках транспортной реформы Платные парковки приносят дополнительные деньги в бюджет.