Мэрия Екатеринбурга утвердила новый план платных парковок. Список

С новыми платными парковками станет удобнее всем: водителям, общественному транспорту и пешеходам.
Администрация Екатеринбурга актуализировала список платных парковок в городе. Новый перечень появился на официальном сайте мэрии.
Судя по опубликованному приложению к Постановлению администрации Екатеринбурга от 17 декабря, в городе с 1 января 2026 года появится много новых парковок. Они расположатся на 105 отрезках городских дорог.
Ранее мэр Алексей Орлов анонсировал, что в Екатеринбурге станет больше платных парковочных мест. Он говорил, что площадь расширят примерно на 254 машиноместа.
«Когда машины брошены где попало и стоят беспорядочно, снег не убрать, дороги не почистить. Платная парковка — это неизбежность, особенно в центре города», — говорил глава.
В городе станет больше полатных парковок Многие появится в центре Работа ведется в рамках транспортной реформы Платные парковки приносят дополнительные деньги в бюджет.