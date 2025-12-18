Ричмонд
Долину обманули мошенники из-за «особенностей ее образа мышления»

Ларису Долину мошенники убедили продать квартиру из-за особенностей ее мышления. Это следует из дела о продаже квартиры певицы.

Долина проходила психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела о продаже ее квартиры.

«Мошенникам удалось убедить Долину продать квартиру из-за особенностей ее образа мышления и личностных черт», — следует и материалов дела. Текст приведен на сайте Верховного суда РФ.

В рамках дела о продаже квартиры Долина ранее прошла психолого-психиатрическую экспертизу. В своем решении суд указал, что в момент продажи недвижимости артистка была в состоянии психического расстройства.