«Шанс один к 4 млрд»: физики озвучили главную загадку 3I/ATLAS

«На снимках от 15 декабря 2025 года видно, что струя остается плотно сфокусированной — всего 6−8 градусов в ширину — на протяжении полумиллиона километров. Для сравнения, естественные струи комет обычно расходятся веером. Эта же ведет себя скорее как лазерный луч. Еще более загадочно то, что ось вращения 3I/ATLAS почти точно совпадает с Солнцем, а это значит, что струя остается направленной в этом направлении по мере вращения объекта. Какова вероятность такого случайного совпадения? Примерно 1 к 40 000 — и это только одно из совпадений», — передает астрономический новостной канал Astronomy Vibes в соцсети X.