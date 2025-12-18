«Шанс один к 4 млрд»: физики озвучили главную загадку 3I/ATLAS

3I/ATLAS показывает редкое явление, связанное с «антихвостом».
Межзвездный объект 3I/ATLAS продемонстрировал очередное аномальное поведение — узкую струю вещества, направленную к Солнцу. Астрофизики обратили внимание, что струя остается плотно сфокусированной, шириной всего 6−8 градусов — на протяжении примерно 500 тысяч километров, тогда как хвосты природных комет обычно расходятся веером.
При этом ось вращения 3I/ATLAS почти точно совпадает с направлением на Солнце, и поток вещества все время «смотрит» к звезде. Вероятность того, что оси выстроятся таким образом относительно Солнца составляет 1 к 4 миллиардам. Об этом пишут астрономы в соцсетях.
«На снимках от 15 декабря 2025 года видно, что струя остается плотно сфокусированной — всего 6−8 градусов в ширину — на протяжении полумиллиона километров. Для сравнения, естественные струи комет обычно расходятся веером. Эта же ведет себя скорее как лазерный луч. Еще более загадочно то, что ось вращения 3I/ATLAS почти точно совпадает с Солнцем, а это значит, что струя остается направленной в этом направлении по мере вращения объекта. Какова вероятность такого случайного совпадения? Примерно 1 к 40 000 — и это только одно из совпадений», — передает астрономический новостной канал Astronomy Vibes в соцсети X.
То есть, уточняют специалисты, две противоположные приполярные зоны остаются «замороженными» на удалении от Солнца и почти одновременно активируются при сближении, формируя одинаково узкие и соосные потоки. По расчетам физиков, солнечный свет может естественным образом коллимировать только хвост, направленный от Солнца, но не антихвост, и для такого эффекта потребовалось бы глубокое, похожее на ствол, вентиляционное отверстие.
3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года. Осенью специалисты начали замечать странные особенности кометы. Ранее рентгеновские наблюдения XMM-Newton зафиксировали у объекта «эхо-эффект» с пиком излучения, похожим на свечение никеля, что поставило под вопрос кометную природу тела.
Также, после прохождения перигелия, то есть максимального сближения с Солнцем, объект не стал замедляться, как это предсказывают классические гравитационные модели. Напротив, его скорость возросла. Это только часть особенностей, которые специалисты пытаются логические объяснить.