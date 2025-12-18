В FIL объяснили лишение нейтральных статусов российских саночников

Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение отозвать нейтральный статус у трех российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба FIL.
По информации пресс-службы, комиссия FIL по нейтральному статусу (AIN) пересмотрела свои решения на основании новых данных. После обсуждений с Международным олимпийским комитетом комиссия рекомендовала исполкому FIL лишить нейтрального статуса Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову. Исполком федерации согласился с рекомендациями.
Осенью, после решения Спортивного арбитражного суда в пользу российских спортсменов, FIL разработала новые критерии допуска россиян на свои соревнования. Эти критерии были согласованы с рекомендациями МОК.
Из-за лишения нейтрального статуса Горбацевич, Мазур и Шамова не смогут принять участие в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США) и попасть на Олимпийские игры в Италии. Другие три российских саночника, Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик, вероятно, смогут участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду-2026. Они уже начали официальные тренировки 16 декабря.