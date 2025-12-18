В FIL объяснили лишение нейтральных статусов российских саночников

Из-за лишения нейтрального статуса Горбацевич, Мазур и Шамова не смогут принять участие в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США) и попасть на Олимпийские игры в Италии. Другие три российских саночника, Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик, вероятно, смогут участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду-2026. Они уже начали официальные тренировки 16 декабря.