Верховный суд опубликовал полный текст решения по делу Долиной

Верховный суд России опубликовал окончательное решение по имущественному спору между певицей Ларисой Долиной и покупательницей Полиной Лурье. Полный текст определения, подтверждающего право Лурье на спорную недвижимость, размещён на официальном сайте суда.

Источник: Life.ru

«Верховный суд России опубликовал полный текст вынесенного определения по делу Долиной — Лурье», — заявили в суде.

В тексе указано, что Верховный суд отменил все предыдущие судебные акты, отказал Ларисе Долиной в иске о признании сделок недействительными. В решении указано, что заблуждение исполнительницы касалось мотивов продажи и возможных последствий, а не самой природы сделки купли-продажи. Как дееспособный и опытный человек народная артистка должна была осознавать правовые последствия своих действий. Добросовестность Лурье при этом сомнению не подвергалась.

Кроме того, Верховный суд направил на новое рассмотрение в Московский городской суд встречный иск Полины Лурье о выселении Долиной и её семьи из квартиры. Этот вопрос должен быть решён с учётом нового правового положения и с соблюдением жилищных прав, в том числе несовершеннолетней внучки Долиной.

Напомним, спор за элитную квартиру между Ларисой Долиной и Полиной Лурье завершился победой покупательницы. Верховный суд РФ, рассмотрев дело в окончательной инстанции, признал женщину законной хозяйкой недвижимости, отменив все ранее вынесенные судебные акты. Сейчас Мосгорсуд назначил дату рассмотрения апелляции по делу о квартире, Верховный суд направил материалы нижестоящей инстанции.

