Верховный суд опубликовал полный текст решения по делу Долиной

В тексе указано, что Верховный суд отменил все предыдущие судебные акты, отказал Ларисе Долиной в иске о признании сделок недействительными. В решении указано, что заблуждение исполнительницы касалось мотивов продажи и возможных последствий, а не самой природы сделки купли-продажи. Как дееспособный и опытный человек народная артистка должна была осознавать правовые последствия своих действий. Добросовестность Лурье при этом сомнению не подвергалась.