«Это позор»: Орбан прошелся по Евросоюзу из-за политики в отношении Украины

Политик также раскритиковал подход Евросоюза к расширению, приведя в пример Сербию. Он отметил, что её президент не присутствовал на недавнем саммите, так как за четыре года не было сделано ни шага вперёд для вступления страны в ЕС из-за надуманных проблем.