Венгрия откажется участвовать в финансировании продолжения военных действий на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан в своём аккаунте в социальной сети X.
По его словам, европейские бюрократы не позволят лидерам стран-членов ЕС покинуть Брюссель, пока не будет согласован вопрос о выделении средств Украине. Орбан назвал это финансированием эскалации конфликта и подчеркнул, что Венгрия не станет в этом участвовать, даже если переговоры займут несколько бессонных ночей.
Политик также раскритиковал подход Евросоюза к расширению, приведя в пример Сербию. Он отметил, что её президент не присутствовал на недавнем саммите, так как за четыре года не было сделано ни шага вперёд для вступления страны в ЕС из-за надуманных проблем.
Орбан добавил, что в случае с Украиной брюссельские аудиторы почему-то не обнаружили аналогичных сложностей. Он назвал сложившуюся ситуацию позором для Евросоюза и его бюрократического аппарата.
«Это позор для Союза и для брюссельских бюрократов, созвавших саммит, что значительное число государств-членов даже не приехало вчера в Брюссель», — отметил Орбан.
При этом глава венгерского правительства считает, что возможность для прекращения конфликта существует как никогда. Он заявил, что, несмотря на усилия США и России, Европа хочет расширения военного противостояния.