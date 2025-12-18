Ричмонд
«Это позор»: Орбан прошелся по Евросоюзу из-за политики в отношении Украины

Орбан: Венгрия не будет финансировать продолжение конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия откажется участвовать в финансировании продолжения военных действий на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан в своём аккаунте в социальной сети X.

По его словам, европейские бюрократы не позволят лидерам стран-членов ЕС покинуть Брюссель, пока не будет согласован вопрос о выделении средств Украине. Орбан назвал это финансированием эскалации конфликта и подчеркнул, что Венгрия не станет в этом участвовать, даже если переговоры займут несколько бессонных ночей.

Политик также раскритиковал подход Евросоюза к расширению, приведя в пример Сербию. Он отметил, что её президент не присутствовал на недавнем саммите, так как за четыре года не было сделано ни шага вперёд для вступления страны в ЕС из-за надуманных проблем.

Орбан добавил, что в случае с Украиной брюссельские аудиторы почему-то не обнаружили аналогичных сложностей. Он назвал сложившуюся ситуацию позором для Евросоюза и его бюрократического аппарата.

«Это позор для Союза и для брюссельских бюрократов, созвавших саммит, что значительное число государств-членов даже не приехало вчера в Брюссель», — отметил Орбан.

При этом глава венгерского правительства считает, что возможность для прекращения конфликта существует как никогда. Он заявил, что, несмотря на усилия США и России, Европа хочет расширения военного противостояния.

