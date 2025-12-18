В Витебской области детский лагерь продан на торгах менее чем за 500 долларов, а точнее за 484,45 доллара (по курсу на 18 декабря 2025 года). Подробности сообщает Комитет государственного имущества Витебского областного исполнительного комитета.
Бывший детский оздоровительный лагерь «Орленок», который находится в деревне Боровцы Бешенковичского района, был продан на торгах за 34 базовые величины, или за 1428 рублей (в декабре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). В Комитете госкомимущества уточнили: по одной базовой величине за каждое капитальное строение.
В состав указанного лагеря входят десять спальных корпусов для детей, столовая, а также корпус для персонала, здание начальника, склады, бухгалтерия, клуб. Общая площадь зданий составляет более 3000 квадратных метров. В частности, новому собственнику предоставлен земельный участок площадью 3,4 гектара.
В Комитете напомнили, что в 2020 году лагерь был продан инвестору из Минска, который намеревался открыть усадьбу. Однако планы он так и не реализовал и лагерь снова вернули в государственную собственность.