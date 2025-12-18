Shot: Россиянин чуть не умер на Бали из-за невнимательности врачей

По данным журналистов, в начале ноября мужчина попал в аварию на байке, и с черепно-мозговой травмой его доставили в государственную больницу Mangusada Hospital, расположенную в регионе Бадунг. В учреждении у него началась лихорадка. По словам родственников, кроме парацетомола, который не помогал, Сергею ничего не давали на протяжении целых десять дней.