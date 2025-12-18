Создан прибор для выявления дефектов в катушках, применяющихся в энерготурбинах

Для работы на тепловых станциях важную роль играют турбогенераторы — это наиболее мощные электромашинные генераторы. Катушки (обмотки) — ключевой элемент турбогенератора, без которого невозможно его функционирование. Одной из неисправностей в катушках являются межвитковые замыкания. Это электрический контакт между соседними витками обмотки из-за нарушения изоляции. В результате часть витков исключается из рабочей цепи, что нарушает электромагнитный баланс машины. Для предотвращения этой неисправности в НГТУ разработали специальное устройство.