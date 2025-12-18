В Киберполиции объяснили принцип защиты гаджетов с помощью отпечатка пальца и Face ID

«При разблокировке с помощью лица или отпечатка пальца устройство не сохраняет ваше фото или изображение отпечатка. Вместо этого создаётся математический шаблон — уникальный цифровой образ, основанный на 3D-геометрии лица или на отпечатке пальца», — сказано в публикации.
Этот шаблон хранится в зашифрованном виде в специальной защищённой среде устройства — Secure Enclave (Apple) или Trusted Execution Environment (Android) — и никогда её не покидает.
В МВД добавили, что даже операционная система не имеет доступа к этим данным, а сравнение происходит внутри чипа. Информация не передаётся в облако, что исключает риск утечки, в отличие от паролей. Современные сканеры, использующие инфракрасное излучение и анализ глубины, невозможно обмануть фотографией или видео. В заключение ведомство рекомендовало пользователям смело применять эти технологии как надёжный «цифровой замок».
Кстати, в начале декабря в МВД России заявили, что для входа в банковские приложения крайне не рекомендуется использовать Face ID и отпечаток пальца. Гораздо более безопасным методом в ведомстве называли установку сложного пароля.
