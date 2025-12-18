В Киберполиции объяснили принцип защиты гаджетов с помощью отпечатка пальца и Face ID

В МВД добавили, что даже операционная система не имеет доступа к этим данным, а сравнение происходит внутри чипа. Информация не передаётся в облако, что исключает риск утечки, в отличие от паролей. Современные сканеры, использующие инфракрасное излучение и анализ глубины, невозможно обмануть фотографией или видео. В заключение ведомство рекомендовало пользователям смело применять эти технологии как надёжный «цифровой замок».