Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киберполиции объяснили принцип защиты гаджетов с помощью отпечатка пальца и Face ID

При разблокировке устройства с помощью лица или отпечатка пальца система не сохраняет фото или изображение, а создаёт защищённый математический шаблон. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Источник: Life.ru

«При разблокировке с помощью лица или отпечатка пальца устройство не сохраняет ваше фото или изображение отпечатка. Вместо этого создаётся математический шаблон — уникальный цифровой образ, основанный на 3D-геометрии лица или на отпечатке пальца», — сказано в публикации.

Этот шаблон хранится в зашифрованном виде в специальной защищённой среде устройства — Secure Enclave (Apple) или Trusted Execution Environment (Android) — и никогда её не покидает.

В МВД добавили, что даже операционная система не имеет доступа к этим данным, а сравнение происходит внутри чипа. Информация не передаётся в облако, что исключает риск утечки, в отличие от паролей. Современные сканеры, использующие инфракрасное излучение и анализ глубины, невозможно обмануть фотографией или видео. В заключение ведомство рекомендовало пользователям смело применять эти технологии как надёжный «цифровой замок».

Кстати, в начале декабря в МВД России заявили, что для входа в банковские приложения крайне не рекомендуется использовать Face ID и отпечаток пальца. Гораздо более безопасным методом в ведомстве называли установку сложного пароля.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.