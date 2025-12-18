Брюссель не хочет платить в одиночку: Бельгия выдвинула условие по активам России

По данным издания, Брюссель настаивает на таких гарантиях, чтобы избежать ситуации, при которой возможные финансовые риски и судебные издержки лягут исключительно на бельгийскую сторону. Власти страны также считают необходимым, чтобы государства, не входящие в ЕС, но хранящие у себя российские активы, действовали синхронно с союзом в случае принятия соответствующего решения. Речь идет о США, Великобритании, Канаде, Японии, Норвегии и Швейцарии.
Отмечается, что бельгийские парламентарии намерены призвать премьер-министра Барта Де Вевера блокировать инициативы Евросоюза по изъятию российских активов без четких гарантий компенсации возможных потерь.
Кроме того, источники EUObserver среди европейских дипломатов указывают, что обсуждение вопроса о финансировании Украины может быть отложено как минимум до начала 2026 года из-за разногласий между странами ЕС.
После начала конфликта на Украине страны ЕС, США и их союзники заморозили российские государственные активы на сумму свыше 300 млрд долларов. Значительная часть этих средств находится в бельгийской юрисдикции — в частности, в клиринговой системе Euroclear. В последние месяцы в Евросоюзе активно обсуждается возможность экспроприации этих средств и их использования для финансирования Украины.
Ряд стран ЕС указывает на высокие юридические и финансовые риски такого шага, включая возможные судебные иски и ответные меры со стороны России. В связи с этим дискуссии внутри союза продолжаются, а окончательное решение по механизму использования российских активов пока не принято.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.