Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брюссель не хочет платить в одиночку: Бельгия выдвинула условие по активам России

Бельгия требует от других стран Евросоюза неограниченных финансовых гарантий на случай возможной экспроприации замороженных российских активов. Об этом сообщает портал EUObserver.

Источник: Life.ru

По данным издания, Брюссель настаивает на таких гарантиях, чтобы избежать ситуации, при которой возможные финансовые риски и судебные издержки лягут исключительно на бельгийскую сторону. Власти страны также считают необходимым, чтобы государства, не входящие в ЕС, но хранящие у себя российские активы, действовали синхронно с союзом в случае принятия соответствующего решения. Речь идет о США, Великобритании, Канаде, Японии, Норвегии и Швейцарии.

Отмечается, что бельгийские парламентарии намерены призвать премьер-министра Барта Де Вевера блокировать инициативы Евросоюза по изъятию российских активов без четких гарантий компенсации возможных потерь.

Кроме того, источники EUObserver среди европейских дипломатов указывают, что обсуждение вопроса о финансировании Украины может быть отложено как минимум до начала 2026 года из-за разногласий между странами ЕС.

После начала конфликта на Украине страны ЕС, США и их союзники заморозили российские государственные активы на сумму свыше 300 млрд долларов. Значительная часть этих средств находится в бельгийской юрисдикции — в частности, в клиринговой системе Euroclear. В последние месяцы в Евросоюзе активно обсуждается возможность экспроприации этих средств и их использования для финансирования Украины.

Ряд стран ЕС указывает на высокие юридические и финансовые риски такого шага, включая возможные судебные иски и ответные меры со стороны России. В связи с этим дискуссии внутри союза продолжаются, а окончательное решение по механизму использования российских активов пока не принято.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше