Брюссель не хочет платить в одиночку: Бельгия выдвинула условие по активам России

По данным издания, Брюссель настаивает на таких гарантиях, чтобы избежать ситуации, при которой возможные финансовые риски и судебные издержки лягут исключительно на бельгийскую сторону. Власти страны также считают необходимым, чтобы государства, не входящие в ЕС, но хранящие у себя российские активы, действовали синхронно с союзом в случае принятия соответствующего решения. Речь идет о США, Великобритании, Канаде, Японии, Норвегии и Швейцарии.