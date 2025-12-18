Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обнародовано, что спецпосланник США увез Трампу ящик российской икры

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу ящик красной икры, произведенной в Хабаровском крае.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу ящик красной икры, произведенной в Хабаровском крае. Подарок появился после визита американского эмиссара в Москву.

Как следует из информации регионального министерства промышленности и торговли, икру из Николаевского района Уиткофф попробовал во время обеда в столичном ресторане перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным. Продукт произвел настолько сильное впечатление, что гостю решили вручить целый ящик, который он впоследствии увез в США и передал главе Белого дома.

Речь идет о красной икре дальневосточного происхождения, которая была подана в составе дегустационного меню русской кухни. Обед прошел накануне официальных встреч и носил неформальный характер.

Ранее сообщалось, что 2 декабря Уиткоффа угощали блюдами классической русской гастрономии в одном из московских ресторанов. В меню входили несколько видов икры, включая красную, белужью и щучью, салат «Столичный» по рецепту начала 1960-х, перепелка с гречкой, оленина по фирменной технологии и набор традиционных закусок.

Читайте также: Раскрыто, кого задержал СОБР на рейде в азербайджанскую диаспору в Воронеже.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше