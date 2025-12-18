Обнародовано, что спецпосланник США увез Трампу ящик российской икры

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу ящик красной икры, произведенной в Хабаровском крае. Подарок появился после визита американского эмиссара в Москву.
Как следует из информации регионального министерства промышленности и торговли, икру из Николаевского района Уиткофф попробовал во время обеда в столичном ресторане перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным. Продукт произвел настолько сильное впечатление, что гостю решили вручить целый ящик, который он впоследствии увез в США и передал главе Белого дома.
Речь идет о красной икре дальневосточного происхождения, которая была подана в составе дегустационного меню русской кухни. Обед прошел накануне официальных встреч и носил неформальный характер.
Ранее сообщалось, что 2 декабря Уиткоффа угощали блюдами классической русской гастрономии в одном из московских ресторанов. В меню входили несколько видов икры, включая красную, белужью и щучью, салат «Столичный» по рецепту начала 1960-х, перепелка с гречкой, оленина по фирменной технологии и набор традиционных закусок.
