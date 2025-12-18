Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британские журналисты пытались перевести слово «подсвинки», цитируя Владимира Путина: вышло смешно

Журналисты Guardian не смогли дословно перевести заявление Путина о подсвинках.

Источник: Комсомольская правда

Журналисты британского издания The Guardian, пытаясь дословно перевести высказывание президента России Владимира Путина о европейских лидерах, слово «подсвинки» перевели как «маленькие хрюшки».

«Путин называет европейских лидеров “маленькими хрюшками” и заявляет, что Россия достигнет целей по Украине дипломатией или силой», — говорится в статье.

Накануне российский лидер выступал на итоговой коллегии Министерства обороны РФ. Говоря о начале спецоперации, он отметил — США и Европа были уверены, что быстро развалят Россию.

«А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны», — подчеркнул российский президент.

На этом же мероприятии российский лидер предупредил, если Киев откажется от конструктивного диалога, у Москвы не останется выбора, кроме как обеспечить возвращение своих исторических территорий силой.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ.

Как изменилась СВО, а российская армия стала сильнейшей в мире: об этом рассказали Владимир Путин и министр обороны Белоусов.