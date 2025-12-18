Журналисты британского издания The Guardian, пытаясь дословно перевести высказывание президента России Владимира Путина о европейских лидерах, слово «подсвинки» перевели как «маленькие хрюшки».
«Путин называет европейских лидеров “маленькими хрюшками” и заявляет, что Россия достигнет целей по Украине дипломатией или силой», — говорится в статье.
Накануне российский лидер выступал на итоговой коллегии Министерства обороны РФ. Говоря о начале спецоперации, он отметил — США и Европа были уверены, что быстро развалят Россию.
«А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны», — подчеркнул российский президент.
На этом же мероприятии российский лидер предупредил, если Киев откажется от конструктивного диалога, у Москвы не останется выбора, кроме как обеспечить возвращение своих исторических территорий силой.
