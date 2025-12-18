USADA на год отстранило от турниров российского бойца Хайбулаева за допинг

Мовлиду Хайбулаеву 35 лет. За свою профессиональную карьеру он одержал 21 победу в 22 боях. В 2021 году он одолел американца Криса Уэйда в бою за чемпионский пояс Professional Fighters League (PFL) в полулёгком весе. 2 августа 2024 года одержал вторую победу в Гран-при PFL, победив перуанца Хесуса Пинедо. Теперь из-за дисквалификации он не сможет выступать в течение года.