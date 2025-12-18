USADA на год отстранило от турниров российского бойца Хайбулаева за допинг

Согласно заявлению USADA, допинг-проба Хайбулаева, взятая 1 августа в соревновательный период, дала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (препарат, стимулирующий выработку эритроцитов). Срок дисквалификации бойца исчисляется с даты взятия пробы, то есть с 1 августа 2024 года.
Мовлиду Хайбулаеву 35 лет. За свою профессиональную карьеру он одержал 21 победу в 22 боях. В 2021 году он одолел американца Криса Уэйда в бою за чемпионский пояс Professional Fighters League (PFL) в полулёгком весе. 2 августа 2024 года одержал вторую победу в Гран-при PFL, победив перуанца Хесуса Пинедо. Теперь из-за дисквалификации он не сможет выступать в течение года.
Ранее российский боец Пётр Ян одержал уверенную победу над грузином Мерабом Двалишвили в поединке за титул в легчайшем весе UFC. Все пять раундов россиянин разбивал прославленного оппонента в стойке, из-за чего к концу боя его лицо превратилось в «кашу».
