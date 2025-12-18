Ричмонд
USADA на год отстранило от турниров российского бойца Хайбулаева за допинг

Российский боец смешанных единоборств Мовлид Хайбулаев отстранён от соревнований на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Антидопингового агентства США (USADA).

Источник: Life.ru

Согласно заявлению USADA, допинг-проба Хайбулаева, взятая 1 августа в соревновательный период, дала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (препарат, стимулирующий выработку эритроцитов). Срок дисквалификации бойца исчисляется с даты взятия пробы, то есть с 1 августа 2024 года.

Мовлиду Хайбулаеву 35 лет. За свою профессиональную карьеру он одержал 21 победу в 22 боях. В 2021 году он одолел американца Криса Уэйда в бою за чемпионский пояс Professional Fighters League (PFL) в полулёгком весе. 2 августа 2024 года одержал вторую победу в Гран-при PFL, победив перуанца Хесуса Пинедо. Теперь из-за дисквалификации он не сможет выступать в течение года.

Ранее российский боец Пётр Ян одержал уверенную победу над грузином Мерабом Двалишвили в поединке за титул в легчайшем весе UFC. Все пять раундов россиянин разбивал прославленного оппонента в стойке, из-за чего к концу боя его лицо превратилось в «кашу».

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.