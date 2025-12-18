День разведки, неудачника и помощи бедным: какие праздники отмечают 19 декабря 2025

19 декабря во всем мире отмечают несколько важных праздников. В России в это время чествуют снабженцев и сотрудников военной контрразведки, а в мире празднуют День помощи бедным. Православные вспоминают святителя Николая Чудотворца. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.