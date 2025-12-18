День разведки, неудачника и помощи бедным: какие праздники отмечают 19 декабря 2025

В России 19 декабря отмечают День военной контрразведки.
19 декабря во всем мире отмечают несколько важных праздников. В России в это время чествуют снабженцев и сотрудников военной контрразведки, а в мире празднуют День помощи бедным. Православные вспоминают святителя Николая Чудотворца. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.
Праздники в России 19 декабря.
День снабженца.
Идея отмечать этот праздник появилась в 1991 году.
День снабженца — профессиональный праздник сотрудников, отвечающих за закупки и материально‑техническое обеспечение предприятий.
Инициатива учреждения этого дня появилась в 1991 году: одна из российских компаний, занимающихся поставками полимерного сырья, предложила выделить отдельную дату в честь специалистов по закупке товаров и сырья. Идея получила широкую поддержку в профессиональном сообществе.
В качестве символа праздника была выбрана Золотая рыбка — героиня русских народных сказок. По замыслу инициаторов, этот образ олицетворяет сложный и ответственный ежедневный труд снабженцев.
День военной контрразведки.
Первый отдел сформировали в 1918 году.
19 декабря 1918 года был сформирован специальный отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), занимавшийся борьбой с контрреволюцией, шпионажем и диверсиями в Вооруженных силах. Это подразделение впоследствии стало известно как Особый отдел. Создание отдела считается отправной точкой в становлении системы военной контрразведки сначала в СССР, а затем и в современной России.
Во время Гражданской войны данное ведомство сыграло ключевую роль в противодействии белогвардейскому движению и деятельности иностранных разведок. По мере укрепления советской государственности военная контрразведка была включена в структуру Государственного политического управления при НКВД.
В период Великой Отечественной войны орган военной контрразведки, получивший название СМЕРШ (аббревиатура от «Смерть шпионам»), превратился в один из главных инструментов обеспечения безопасности Советской армии. В эпоху холодной войны военная контрразведка выполняла ключевую функцию в противостоянии западным странам, предотвращая шпионскую и диверсионную деятельность. После распада СССР структура военной контрразведки была передана в ведение Федеральной службы безопасности России.
Международные праздники 19 декабря.
День помощи бедным.
Праздник появился в 1991 году.
Праздник был провозглашен Организацией Объединенных Наций (ООН) в 1995 году. К середине 1990‑х годов проблема бедности приобрела острый характер: около четверти населения Земли, то есть порядка 1,5 млрд человек, жили за чертой крайней нищеты. В ответ на эту ситуацию мировое сообщество учредило данный день, стремясь привлечь внимание общественности к масштабам бедности.
По определению ООН, бедность — это состояние, при котором люди лишены не только финансовых средств, но и возможности трудоустройства, достойного жилья, а также доступа к медицинской помощи и образованию.
День рождения линолеума.
День линолеума появился в 1863 году.
Датой появления линолеума считается 19 декабря 1863 года. Именно тогда британскому изобретателю Фредерику Эдварду Уолтону выдали патент на усовершенствованный способ изготовления напольного покрытия на основе линоксина. К концу XIX столетия данная технология получила широкое распространение на территории практически всей Европы. В США промышленный выпуск был налажен в 1872 году.
В Советском Союзе производство линолеума стартовало в 1930-е годы: первая специализированная фабрика начала работать в Москве. Отечественные инженеры и технологи создали собственные технические решения, которые были адаптированы к климатическим особенностям страны и имеющейся сырьевой базе.
Начиная с 1950-х годов XX века, линолеум стали изготавливать из природного сырья. При этом прежнее название сохранилось, хотя новый тип напольного покрытия по сути не имел ничего общего с традиционным линолеумом.
День поиска вечнозеленых растений.
Этот праздник не является официальным.
Происхождение Дня поиска вечнозеленых растений до конца не установлено. Большинство источников указывают, что инициатором учреждения этого праздника выступила Ассоциация производителей ухода за деревьями (TCIA) еще в тот период, когда организация носила название Национальная ассоциация арбористов, то есть до 2003 года.
Ключевая идея этого дня заключается в том, чтобы обратить внимание на красоту вечнозеленых деревьев в их естественном виде, без использования рождественских гирлянд и иных декоративных украшений.
День неудачника.
Впервые этот праздник отметили финские студенты.
День неудачника (аутсайдера) — неофициальная дата, которую в ряде стран мира отмечают ежегодно в третью пятницу декабря.
Первое мероприятие, приуроченное к этому дню и получившее название «День провала», состоялось в 2010 году по инициативе группы финских студентов. Идея праздника заключается в том, чтобы напомнить: отрицательный результат тоже имеет ценность, поскольку неудача дает человеку важный жизненный опыт.
В этот день по традиции на специализированных интернет‑площадках и форумах проводятся тематические мероприятия. Пользователи, считающие себя неудачниками, получают возможность открыто рассказать о своих трудностях, обсудить их с единомышленниками и совместно попытаться найти способы их преодоления.
Православные праздники 19 декабря.
День святителя Николая Чудотворца.
В этот день православные вспоминают Николая Чудотворца.
Николай появился на свет в III веке в греческом городе Патара. С ранних лет он избрал путь служения Богу, а позже раздал свое состояние нуждающимся и посвятил себя церковному служению.
Основная часть его жизни прошла в сане епископа города Миры Ликийские (ныне Демре в Турции). На этом поприще он приобрел репутацию защитника несправедливо осужденных и покровителя обездоленных. Николай принимал участие в работе Первого Вселенского собора, состоявшегося в 325 году, где выступал против учения Ария, признанного Церковью ересью.
Он умер в преклонном возрасте, оставив значительное духовное наследие. В христианской традиции существует множество историй о чудесной помощи Николая. Он спасал моряков во время морских бурь, избавлял города от голода и исцелял больных.
Народный праздник 19 декабря — Никола Зимний.
В этот день принято отдавать долги.
На Руси этот день считали последним в году, когда следовало расплатиться со всеми долгами. Полагалось, что невыполненное обязательство могло обернуться еще более тяжелым материальным положением в будущем.
Особое значение в этот день придавалось милосердию и проявлению заботы о ближних: приветствовалась помощь нищим, вручение подарков детям‑сиротам, поддержка вдов. Было принято мириться с родственниками и знакомыми, приглашать к себе в дом родных и друзей. Хозяйки готовили пироги, на стол обязательно подавали постные щи и различные соленья.
С Николы Зимнего начинался период сватовства. Девушки надевали нарядную одежду, чтобы привлечь к себе благополучие и «хорошую энергетику». Удачным временем для предложения руки и сердца считался период до праздника Крещения. В городах к этому времени открывались Рождественские ярмарки, куда стекались жители окрестных деревень и сел.
Существовал и обычай посещать в этот день баню, чтобы «смыть с себя» все дурное. Женщины стирали белье в проруби, веря, что течение уносит вместе с водой горести и невзгоды человека, которому принадлежала вещь.
Кто родился 19 декабря.
Галина Волчек — советская и российская актриса, режиссер;Анастасия Вертинская — советская и российская актриса;Сергей Проханов — актер театра и кино;Михаил Грушевский — российский эстрадный пародист, юморист, шоумен;Кирилл Пригода — российский пловец, чемпион мира и Европы на короткой воде;Джон Войт — американский актер;Джуд Лоу — британский актер;Шарлотта Райли — английская актриса;Декстер Холланд — американский музыкант.
Кто отмечает именины 19 декабря.
Мужские имена: Максим, Николай.