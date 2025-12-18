Пять тысяч рыб прилетели в Екатеринбург из Таиланда и Индонезии

Рыбки попадут из магазинов в аквариумы уральцев.
В аэропорт Екатеринбурга самолетом из Москвы привезли более пяти тысяч аквариумных рыб. Во время проверки нарушений не выявили, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.
«Аквариумные рыбки происхождением Индонезия и Таиланд. Груз направился в зоомагазины Екатеринбурга и Челябинска», — пояснили собеседники агентства.
Перед тем, как прилететь на Урал, рыбы прошли карантин в Московской области. На самолете их транспортировали в специальной таре.