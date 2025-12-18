Ричмонд
Большая пресс-конференция Путина состоится в Гостином дворе

В Гостином дворе в Москве пройдет большая пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией.

Источник: Аргументы и факты

Большая пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина пройдут в Гостином дворе в Москве. Об этом сказано в материалах к мероприятию.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря. Начнется она в 12:00 мск. Программа объединит большую пресс-конференцию российского лидера и прямую линию.

Сбор вопросов для программы «Итоги года с Владимиром Путиным» начался 4 декабря. Принимать обращения граждан будут вплоть до окончания программы. Расшифровкой обращений, как и в 2024 году, занимается GigaChat.

Ранее в Кремле рассказали о решении вопросов, поступивших от россиян на прямую линию с Путиным.

Также известно, что на прямую линию с Путиным запрещено приносить вейпы, пауэрбанки и животных.