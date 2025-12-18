Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал американскому лидеру Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Об этом сообщило министерство промышленности и торговли российского региона.
«Уиткофф попробовал красную икру, произведенную в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах, перед тем как отправиться на переговоры с президентом России. Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который он отвез Трампу», — рассказали в ведомстве.
Встреча Путина и Уиткоффа состоялась 2 декабря в Москве. Стороны обсуждали план США по урегулированию конфликта на Украине.