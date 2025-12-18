Собянин представил проект развития «Сколково» с вводом трех станций метро

Мэр подчеркнул, что после реализации проекта, с учетом темпов развития и параметров застройки, в «Сколково» будут жить, работать и учиться 100 тысяч человек. Он также акцентировал внимание на уникальности ситуации: в отличие от обычного московского района с таким населением, где преобладают жители (70 тысяч) над рабочими местами (30 тысяч), в «Сколково» ситуация обратная — 70 тысяч рабочих мест и 17 тысяч жителей, не считая студентов.