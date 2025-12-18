Собянин представил проект развития «Сколково» с вводом трех станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин представил новый градостроительный план развития «Сколково», который включает строительство на территории инновационного центра трех станций метро. С соответствующим докладом он выступил в ходе заседания попечительского совета фонда «Сколково» под председательством зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Собянин отметил, что «Сколково» постепенно становится полноценным районом Москвы, фактически — мини-городом, где сегодня работают и проживают 28 тысяч человек. По его словам, проект активно развивается, несмотря на имеющиеся трудности. В соответствии с поручением Медведева и изменениями в законодательстве, Москва модернизировала генеральный план развития «Сколково», проанализировав эффективность использования территорий. В результате определены приоритетные направления: улучшение транспортной доступности, повышение качества городской среды и расширение функционального разнообразия.
Мэр подчеркнул, что после реализации проекта, с учетом темпов развития и параметров застройки, в «Сколково» будут жить, работать и учиться 100 тысяч человек. Он также акцентировал внимание на уникальности ситуации: в отличие от обычного московского района с таким населением, где преобладают жители (70 тысяч) над рабочими местами (30 тысяч), в «Сколково» ситуация обратная — 70 тысяч рабочих мест и 17 тысяч жителей, не считая студентов.
По мнению Собянина, такая концентрация рабочих мест больше соответствует городу с населением в 200 тысяч человек.
В связи с этим предлагается продлить Филевскую линию метро, построив две станции на территории Москвы до МКАД и три станции непосредственно в «Сколково». Таким образом, вся линия будет насчитывать 18 станций, а время в пути до центра города составит 35−40 минут. Мэр отметил, что это существенно улучшит транспортную доступность и позволит динамично развивать территорию.
Новый градостроительный планы развития «Сколково» тесно связан с будущими станциями метро: вокруг станций метрополитена сконцентрировано более активное развитие деловой части.
Северная часть, прилегающая к «Сколтеху», будет развиваться в направлении строительства высотных офисов, технопарков и жилья, сохраняя прежние параметры. Также появится возможность расширить «Сколтех», построив вторую очередь площадью около 150 тысяч квадратных метров. Эта часть, расположенная в непосредственной близости от станции метро, станет более привлекательной.
Собянин заверил, что правительство Москвы будет оказывать поддержку развитию материальной базы «Сколтеха».
Центральная часть будет связана со строительством второй станции метро, которую планируется разместить в центральной части со стороны Минского шоссе. В сочетании с расположенной напротив станцией МЦД-1 это образует крупный транспортный узел, а прилегающие территории будут использованы для возведения современного экспоцентра площадью 168 тысяч кв. м, включающего выставочную, конгрессную, общественную, торговую и гостиничную зоны, который станет архитектурной доминантой.
В текущем году была введена в эксплуатацию первая очередь кластера видеоигр и анимации, а открытие второй запланировано на 2026 год.