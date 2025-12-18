Магнитные бури накроют ХМАО к концу года. Фото

В декабре ожидается две магнитные бури.
Магнитные бури настигнут Ханты-Мансийский округ 23 и 30 декабря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
«С 22 по 31 декабря магнитосфера в округе будет возбуждена. Ожидается, что 23 и 30 декабря сила магнитной бури достигнет уровня G1, что соответствует слабому, но ощутимому воздействию», — сказано на сайте.
При этом, с 1 января атмосфера полностью нормализуется. Специалисты прогнозируют спокойное состояние магнитосферы на новогодних праздниках.
Прогноз магнитных бурь на конец декабря.