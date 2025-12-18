Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магнитные бури накроют ХМАО к концу года. Фото

Магнитные бури настигнут Ханты-Мансийский округ 23 и 30 декабря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В декабре ожидается две магнитные бури.

Магнитные бури настигнут Ханты-Мансийский округ 23 и 30 декабря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«С 22 по 31 декабря магнитосфера в округе будет возбуждена. Ожидается, что 23 и 30 декабря сила магнитной бури достигнет уровня G1, что соответствует слабому, но ощутимому воздействию», — сказано на сайте.

При этом, с 1 января атмосфера полностью нормализуется. Специалисты прогнозируют спокойное состояние магнитосферы на новогодних праздниках.

Прогноз магнитных бурь на конец декабря.