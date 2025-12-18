Курганская область получит почти 1,2 млрд на расселение людей из аварийных домов

Шумков рассказал о расселении жильцов аварийных домов.
В Курганской области потратят почти 1,2 млрд рублей на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья в конце 2025 года и в начале 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем tg-канале.
«Правительством в этом и в начале следующего года направляется почти 1,2 млрд рублей на расселение граждан из ветхого аварийного жилья. Из них 396 млн рублей предоставляет федеральный и 790 млн рублей региональный бюджеты», — написал Шумков.
Уточняется, что региональное финансирование увеличено в три раза по сравнению с объемом, изначально заложенным в госпрограмму. Такой шаг связан с решением ускорить расселение граждан и не растягивать переселение по домам 2017 года на несколько лет.
Всего в новое жилье переедут более 820 человек. Речь идет о жителях 42 многоквартирных домов, которые подлежат сносу после полного отселения. Общая площадь аварийного фонда, попадающего под программу, превышает 11,5 тыс. кв. метров.
Ранее мэрия Кургана утвердила программу расселения 979 жителей 53 аварийных домов с реализацией до 2030 года и ориентировочным объемом финансирования 1,17 млрд рублей. Курганская область вошла в число первых пяти регионов РФ, получивших федеральные средства на новый этап переселения: из федерального бюджета направлено 396 млн рублей, к которым добавляются средства областной казны.