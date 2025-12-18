Эксперт ВОЗ: мигранты могут завезти в Россию ВИЧ и гепатит

Демин подчеркнул, что состояние здоровья приезжих в России во многом определяется не только тем, с каким «набором» они въезжают в страну, но и тем, в каких условиях оказываются здесь. «Очень много зависит от условий размещения здесь, проживания, потому что мы должны говорить о социальных детерминантах здоровья», — отметил эксперт. Чтобы минимизировать риски завоза и распространения опасных инфекций, Демин считает необходимым тщательно изучать страны происхождения мигрантов и выстраивать систему отбора и медосмотров.