Эксперт ВОЗ: мигранты могут завезти в Россию ВИЧ и гепатит

Вместе с мигрантами в Россию могут завозиться корь, туберкулез, гепатит и ВИЧ-инфекция. Об этом сообщил эксперт Всемирной организации здравоохранения, президент Российской ассоциации общественного здоровья и профессор Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Андрей Демин.
По словам Демина, спектр инфекций во многом зависит от того, из какой страны прибывает иностранец. Он подчеркнул, что у каждого государства есть свой «профиль» по показателям здоровья населения — заболеваемости, смертности, рождаемости и структуре инфекций. «Также, характеризуя мигрантов, я смотрю статистику по здравоохранению, упоминают, что называется, инфекции, передаваемые половым путем, в первую очередь называют сифилис и ВИЧ-инфекции», — рассказал Демин в беседе с изданием «Абзац».
Отдельно Демин остановился на странах Центральной Азии. По его словам, в этом регионе по сравнению с РФ сохраняется более высокая распространенность вирусных гепатитов и туберкулеза. Кроме того, эксперт напомнил, что в ряде стран были периоды, когда нарушался национальный календарь профилактических прививок. На этом фоне могли возникнуть «окна» в защите населения от таких инфекций, как корь и полиомиелит.
Демин подчеркнул, что состояние здоровья приезжих в России во многом определяется не только тем, с каким «набором» они въезжают в страну, но и тем, в каких условиях оказываются здесь. «Очень много зависит от условий размещения здесь, проживания, потому что мы должны говорить о социальных детерминантах здоровья», — отметил эксперт. Чтобы минимизировать риски завоза и распространения опасных инфекций, Демин считает необходимым тщательно изучать страны происхождения мигрантов и выстраивать систему отбора и медосмотров.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявли, что Калининградская, Нижегородская, Омская и Псковская области демонстрируют наиболее высокую активность среди субъектов РФ в создании условий для переезда иностранных граждан. В 2024 году президент Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Документ предусматривает, что иностранные граждане, покинувшие свои страны из-за несогласия с проводимой там политикой, могут временно проживать на территории России без необходимости подтверждать знание русского языка.