В Перми два рыбака застряли на отколовшейся льдине и дрейфовали по Каме

На место выехали спасатели.

Источник: Фото предоставлено Виталием Юрьевым

Два рыбака застряли в Перми на отколовшейся льдине и дрейфовали по реке Каме, сообщают пермские телеграм-каналы.

Информация о происшествии была опубликована в соцсетях утром 18 декабря. Как рассказали пермские каналы, двух мужчин заметили на реке Каме около 11 часов утра — они находились на оторвавшейся льдине и шли на ней по течению.

На место происшествия выехали спасатели — информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Поступила информация об отрыве льдины на р. Кама г. Пермь. На льдине находились 2 человека. Рыбаки сняты со льдины», — рассказали в управлении.

Сотрудник Пермской городской службы спасения Виталий Юрьев также опубликовал на своей странице сообщение об успешной эвакуации мужчин и предоставил фото сайту perm.aif.ru. В 11:35 часов утра он рассказал, что спасатели причалили к льдине, а в 11:57 они уже были на берегу.