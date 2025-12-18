В Перми два рыбака застряли на отколовшейся льдине и дрейфовали по Каме

Сотрудник Пермской городской службы спасения Виталий Юрьев также опубликовал на своей странице сообщение об успешной эвакуации мужчин и предоставил фото сайту perm.aif.ru. В 11:35 часов утра он рассказал, что спасатели причалили к льдине, а в 11:57 они уже были на берегу.