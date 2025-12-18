В Красноярске водителя мусоровоза нашли и наказали за проезд на красный свет

В Красноярске сотрудники Госавтоинспекции отыскали и привлекли к ответственности 21-летнего водителя мусоровоза за попавший на видео проезд на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю 18 декабря.