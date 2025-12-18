В Красноярске водителя мусоровоза нашли и наказали за проезд на красный свет

В Красноярске сотрудники Госавтоинспекции отыскали и привлекли к ответственности 21-летнего водителя мусоровоза за попавший на видео проезд на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю 18 декабря.
Инцидент произошел 14 декабря на улице Академика Киренского. Нарушение было выявлено необычным способом: во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеозапись, на которой четко видно, как большегрузный автомобиль проезжает на красный свет. Этот опасный маневр создал реальную угрозу безопасности на дороге.
Личность нарушителя установили оперативно. Им оказался молодой житель Красноярска. Во время беседы с инспекторами ДПС он, как сообщается, признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.
По результатам разбирательства госавтоинспекторы составили административный протокол. Водителя оштрафовали на 1500 рублей.
В Госавтоинспекции поделились, что мониторинг интернет-пространства для оперативного реагирования на подобные случаи будет продолжен.