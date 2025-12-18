Ричмонд
Беспилотную опасность объявили в Ростовской области утром 18 декабря

Угрозу БПЛА объявили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром 18 декабря в Ростовской области вновь объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило в приложении МЧС.

— Экстренная информация РСЧС: в Ростовской области объявлена беспилотная опасность, — говорится в сообщении.

Жителям Дона рекомендуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Нельзя подходить к окнам.

Напомним, минувшей ночью воздушную атаку отразили в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге. В Ростове и Батайске есть погибшие и пострадавшие.

