Беспилотную опасность объявили в Ростовской области утром 18 декабря

Утром 18 декабря в Ростовской области вновь объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило в приложении МЧС.
— Экстренная информация РСЧС: в Ростовской области объявлена беспилотная опасность, — говорится в сообщении.
Жителям Дона рекомендуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Нельзя подходить к окнам.
Напомним, минувшей ночью воздушную атаку отразили в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге. В Ростове и Батайске есть погибшие и пострадавшие.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше