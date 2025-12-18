Красноярский школьник получил в подарок от Путина синее кимоно

Мальчик отправил запрос на «Прямую линию» с президентом. В письме он рассказал, что уже шесть лет занимается дзюдо и мечтает о синем кимоно, чтобы, как и Владимир Путин, быть сильным и успешным в этом виде спорта. Мальчик пришел в дзюдо по примеру всей своей семьи: его старший брат — кандидат в мастера спорта, а мама — чемпионка России.