Красноярский школьник получил в подарок от Путина синее кимоно

Подарок вручили представители красноярского народного фронта, сообщает издание sibnovosti.ru.
Мальчик отправил запрос на «Прямую линию» с президентом. В письме он рассказал, что уже шесть лет занимается дзюдо и мечтает о синем кимоно, чтобы, как и Владимир Путин, быть сильным и успешным в этом виде спорта. Мальчик пришел в дзюдо по примеру всей своей семьи: его старший брат — кандидат в мастера спорта, а мама — чемпионка России.
Особую роль в жизни юного спортсмена сыграл отец, Андрей Шпанагель, который был заслуженным тренером и возглавлял судейскую коллегию Федерации дзюдо России. Он был знаком с тренером Владимира Путина, Анатолием Рахлиным, и встречался с самим президентом. После ухода отца из жизни Володя стал ещё больше стремиться к спортивным высотам.
«По поручению президента мы решили исполнить просьбу Володи в самые кратчайшие сроки, накануне Нового года», — сказала член штаба ОНФ в Красноярском крае Анна Стунжайте.
Подарок стал для семьи полной неожиданностью. Мама Владимира, Юлия Юрина, призналась, что для них это настоящее чудо.