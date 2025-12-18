Ричмонд
Красноярский школьник получил в подарок от Путина синее кимоно

Одиннадцатилетний красноярец Владимир Шпанагель получил синее кимоно для дзюдо от президента России Владимира Путина.

Источник: ОНФ

Подарок вручили представители красноярского народного фронта, сообщает издание sibnovosti.ru.

Мальчик отправил запрос на «Прямую линию» с президентом. В письме он рассказал, что уже шесть лет занимается дзюдо и мечтает о синем кимоно, чтобы, как и Владимир Путин, быть сильным и успешным в этом виде спорта. Мальчик пришел в дзюдо по примеру всей своей семьи: его старший брат — кандидат в мастера спорта, а мама — чемпионка России.

Особую роль в жизни юного спортсмена сыграл отец, Андрей Шпанагель, который был заслуженным тренером и возглавлял судейскую коллегию Федерации дзюдо России. Он был знаком с тренером Владимира Путина, Анатолием Рахлиным, и встречался с самим президентом. После ухода отца из жизни Володя стал ещё больше стремиться к спортивным высотам.

«По поручению президента мы решили исполнить просьбу Володи в самые кратчайшие сроки, накануне Нового года», — сказала член штаба ОНФ в Красноярском крае Анна Стунжайте.

Подарок стал для семьи полной неожиданностью. Мама Владимира, Юлия Юрина, призналась, что для них это настоящее чудо.