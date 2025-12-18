На межзвездном объекте 3I/ATLAS зафиксирована новая аномалия лучей

Исследователь отметил, что необычное поведение объекта может быть связано с почти точным совпадением оси его вращения с направлением на Солнце — с погрешностью всего восемь градусов. Такое редкое выравнивание наблюдается, когда межзвёздный объект приближается к Солнцу на расстояние примерно в пять раз больше, чем от Земли до Солнца.