На межзвездном объекте 3I/ATLAS зафиксирована новая аномалия лучей

Астрономы объяснили редкую аномалию на межзвездном объекте.

Источник: IrkutskMedia.ru

Учёные зафиксировали необычное явление на межзвёздном объекте 3I/ATLAS, которое меняет форму потока его лучей. Об этом 18 декабря рассказал астроном Гарвардского университета Ави Леб в своём блоге.

По словам Леба, если основание лучевого потока образовано обычным льдом, который сублимирует под воздействием солнечного света, новая конфигурация представляет собой 14-ю аномалию 3I/ATLAS, добавляясь к 13 ранее зафиксированным.

Исследователь отметил, что необычное поведение объекта может быть связано с почти точным совпадением оси его вращения с направлением на Солнце — с погрешностью всего восемь градусов. Такое редкое выравнивание наблюдается, когда межзвёздный объект приближается к Солнцу на расстояние примерно в пять раз больше, чем от Земли до Солнца.

Леб пояснил, что без этого совпадения антихвост 3I/ATLAS, движущийся к Солнцу, формировался бы под более крутым углом и демонстрировал бы сильные колебания позиции, значительно отличающиеся от наблюдаемых при нынешних условиях.