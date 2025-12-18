Проблему стоянки для большегрузов решают в Ванино

Во время рабочего визита заместителя председателя правительства края по инфраструктуре Ирины Горбачевой в Ванино одной из тем для обсуждения стал дефицит стоянок для грузового транспорта. Водители фур в ожидании паромной переправы через Татарский пролив на Сахалин вынуждены останавливаться вдоль обочин на подъезде к поселку или порту. Жители Ванино жалуются на неудобства, мусор вдоль обочин и возможную опасность для пешеходов и автотранспорта.