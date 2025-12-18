Проблему стоянки для большегрузов решают в Ванино

В Ванинском районе решают многолетнюю проблему со стоянкой грузового транспорта. В ожидании переправы через Татарский пролив на обочинах дорог периодически скапливаются фуры, что вызывает неудобства для водителей и недовольство граждан. Чтобы решить проблему, правительство Хабаровского края и администрация Ванинского района планирует создать стоянку, для этого уже выделен участок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Во время рабочего визита заместителя председателя правительства края по инфраструктуре Ирины Горбачевой в Ванино одной из тем для обсуждения стал дефицит стоянок для грузового транспорта. Водители фур в ожидании паромной переправы через Татарский пролив на Сахалин вынуждены останавливаться вдоль обочин на подъезде к поселку или порту. Жители Ванино жалуются на неудобства, мусор вдоль обочин и возможную опасность для пешеходов и автотранспорта.
Как рассказали в администрации Ванино, проблему начали решать ранее, в поселке оборудовали стоянку, сейчас решают вопрос с организацией более просторной парковки. Уже выделен участок площадью 3,2 гектара, разрабатывается расчётно-сметная документация.
— Поручила проработать вопрос расширения площадок накопления, создания единой очереди и единого оператора для координации заезда в порт и информирования перевозчиков. Рассматриваем и вариант временного отстоя грузовиков — как на портовой территории, так и за её пределами, в границах Ванинского района, — написала в своем телеграм-канале Ирина Горбачева.