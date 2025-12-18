Ричмонд
Тариф на перевозку в омских автобусах поднимут до 65 рублей

Соответствующий проект приказа РЭК уже подготовлен.

Источник: Комсомольская правда

Тариф на пассажирские перевозки в автобусах муниципального Пассажирского предприятия № 8 может вырасти в 2026 году на 8 рублей. Соответствующий приказ РЭК Омской области уже подготовлен.

Величина нового тарифа для ПП № 8, установленная на период с 1 января по 31 декабря 2026 года, может составить почти 65 рублей — 64 рубля 99 копеек. Сейчас тариф для пассажирского предприятия составляет 57, 43 рубля. Рост стоимости тарифа перевозчик обосновал ростом расходов на ГСМ, запчасти и выполнение социальных обязательств.

Отметим, тариф на перевозки обычно выше провозной платы, которую платят пассажиры. Разницу компенсирует городской бюджет. Ранее «КП Омск» уже сообщала, что плата за проезд в общественном транспорте повысится с нового года на 2 рубля для каждой категории граждан. Обоснованием для этой меры стала, в том числе, необходимость предотвратить рост издержек бюджета на компенсацию межтарифной разницы.