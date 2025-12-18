Тариф на перевозку в омских автобусах поднимут до 65 рублей

Отметим, тариф на перевозки обычно выше провозной платы, которую платят пассажиры. Разницу компенсирует городской бюджет. Ранее «КП Омск» уже сообщала, что плата за проезд в общественном транспорте повысится с нового года на 2 рубля для каждой категории граждан. Обоснованием для этой меры стала, в том числе, необходимость предотвратить рост издержек бюджета на компенсацию межтарифной разницы.