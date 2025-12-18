Транспортная прокуратура взяла на контроль задержки рейсов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае из-за погодных условий и работ на взлетно-посадочных полосах изменилось расписание нескольких авиарейсов. За ситуацией следят транспортные прокуроры, чтобы права пассажиров соблюдались. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
В международном аэропорту Хабаровск на завтра перенесли вылеты рейсов в Николаевск, Нелькан и Охотск. Также задержан рейс Хабаровск — Богородское: вместо 13:00 его планируют отправить в 18:40 по местному времени. Изменено и время вылета рейса в Улан-Удэ, который был запланирован на 12:10.
В аэропорту Николаевска из-за расчистки взлетно-посадочной полосы отложили рейсы в Хабаровск, Аян, Охотск и Чумикан. В общей сложности вылета ожидают больше 200 пассажиров.
Хабаровский и Николаевский транспортные прокуроры контролируют, чтобы пассажирам предоставляли все положенные услуги. Жалоб от людей в надзорные органы не поступало.