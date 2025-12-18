Транспортная прокуратура взяла на контроль задержки рейсов в Хабаровском крае

В международном аэропорту Хабаровск на завтра перенесли вылеты рейсов в Николаевск, Нелькан и Охотск. Также задержан рейс Хабаровск — Богородское: вместо 13:00 его планируют отправить в 18:40 по местному времени. Изменено и время вылета рейса в Улан-Удэ, который был запланирован на 12:10.