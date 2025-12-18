В Нижнеудинском районе лесозаготовитель возместил ущерб животному миру

С лесозаготовительной организации взыскано более 210 тысяч рублей в бюджет Нижнеудинского района Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
— Проверка показала, что компания вела законную рубку леса на арендованных участках. Однако эти территории являются общедоступными охотничьими угодьями, где обитают лоси, косули, кабаны и другие животные. Это, хоть и по закону, причиняет ущерб фауне, нарушает среду обитания и снижает численность животных, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Природоохранный прокурор подал иск о возмещении вреда. Суд удовлетворил требование, обязав организацию выплатить указанную сумму. Деньги уже поступили в местный бюджет.
Согласно закону, эти средства носят строго целевой характер. Они будут направлены на выявление и оценку накопленного экологического ущерба на территории района либо на другие природоохранные мероприятия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что преступники заплатят 1,3 миллиона за вызов борта санавиации в Иркутской области.