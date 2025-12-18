В Нижнеудинском районе лесозаготовитель возместил ущерб животному миру

— Проверка показала, что компания вела законную рубку леса на арендованных участках. Однако эти территории являются общедоступными охотничьими угодьями, где обитают лоси, косули, кабаны и другие животные. Это, хоть и по закону, причиняет ущерб фауне, нарушает среду обитания и снижает численность животных, — рассказывают в пресс-службе ведомства.